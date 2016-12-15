İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 420 bin kişi arttı ve 3 milyon 523 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.



İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise değişmedi. Söz konusu oran ağustosta da yüzde 11,3 seviyesinde bulunuyordu.



Eylülde tarım dışı işsizlik 1,3 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 19,9 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,1 puanlık artışla yüzde 11,6 oldu.

Kaynak: AA