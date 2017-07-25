'İsrailli diplomat Ürdün'den ayrılmadan önce ifadesi alındı'

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Amman Büyükelçiliği binasında önceki akşam meydana gelen olayda 2 Ürdünlüyü öldüren diplomata ilişkin "İsrailli diplomat Ürdün'den ayrılmadan önce ülkesinin izniyle ifadesi alındı." dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Amman Büyükelçiliği binasında önceki akşam meydana gelen olayda 2 Ürdünlüyü öldüren diplomatın ülkesine gitmeden ifadesinin alındığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Safedi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bişr el-Hasavne ve Enformasyon Bakanı ve hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.



"İsrailli diplomat Ürdün'den ayrılmadan önce ülkesinin izniyle ifadesi alındı" diyen Dışişleri Bakanı Safedi, olayın bir cinayet vakası olduğunu, dosyanın yargıya intikal ettiğini ve soruşturmanın yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.



Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hasavne de olayda ateş açan İsraillinin "diplomatik dokunulmazlığının" bulunması nedeniyle uluslararası anlaşmalara göre sorgulanamayacağını ancak kendilerinin ifadesini almak için ısrar ettiklerini dile getirdi.



İsrail hükümet sözcüsü Ofir Gendelman, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da görevli İsrail Büyükelçisi Einat Şalain ve ekibinin ülkelerine döndüklerini duyurmuştu.



Ürdün'deki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, olayın İsrailli bir güvenlik görevlisiyle bir marangoz arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştiği ifade edilmişti.



Açıklamada, görevliyle elçilik binasındaki dairesine mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangozdan birisi arasında, "teslimatın gecikmesi nedeniyle" önce sözlü tartışma yaşandığı belirtilmişti.



Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri kaydedilmişti.