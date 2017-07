İsrail'in yaptığı Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İsrail'in yaptığı iş Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Müslümanların artık kavgaya değil dayanışmaya, birbirine daha çok kenetlenmeye ihtiyacı var. Bunun için de sorunlarımızı samimiyet ve açık yüreklilikle konuşmanın yollarını aramamız gerekiyor. Kardeşler arasından gereksiz bir gerilime neden olan krizin yakın zamanda hal yoluna konacağını ümit ediyorum." dedi.



Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan Körfez turunun ardından dün gece yurda döndüğünü anımsatan Erdoğan, üç kardeş ülkeye gerçekleştirdikleri ziyaretlerin son derece verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.



Erdoğan, ülke liderleriyle yaptığı görüşmelerde ikili münasebetler yanında Körfez bölgesindeki kriz başta olmak üzere birçok bölgesel meseleyi ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti.



Suriye, Yemen, Irak, Libya, Filistin'de devam eden sorun ve çatışmaları masaya yatırdıklarını aktaran Erdoğan, özellikle Katar krizinin aşılması için neler yapabileceklerini, Türkiye olarak çözüm sürecine ne gibi katkılarda bulunabileceklerini istişare ettiklerini belirtti.



"Son ziyaretle bir kez daha görülmüştür ki Türkiye, tüm taraflarla konuşabilen, görüşebilen, her biriyle köklü bağları olan nadir ülkelerden biridir. Ülkemizin bölge ülkeleri ve halkları nezdinde müstesna bir yeri var." ifadelerini kullanan Erdoğan, son yıllarda yaptıkları temasların, üst düzey ikili ziyaretlerin Türkiye'nin bu nevi şahsına münhasır yerini daha da güçlendirdiğini dile getirdi.



"MESCİD-İ AKSA'YI MÜSLÜMANLARIN ELİNDEN ALMA GİRİŞİMİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır." şeklinde konuştu.



"Buradan tüm vatandaşlarıma ve dünyadaki tüm Müslümanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum." diyen Erdoğan, "İmkanı olan herkes, bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak lütfen Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize kandil yağı olması babından yardım göndersinler." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Şu anda yapılan iş terörle mücadele bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir, bunun başka izahı yoktur." şeklinde konuştu.



"HER SAYGISIZLIĞIN CEVABINI ALACAKSINIZ"



"Sen, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, bakanlarına, ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin, ama ajanların gelip burada otellerde cirit atacak ve benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey." diyen Erdoğan, "Bizimle ya egemenlik haklarımıza saygı göstererek, eşit ve adil şartlarda ortaklık, müttefiklik, dostluk yapacaksınız ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız." ifadelerini kullandı.



ABD'NİN ÖNERİSİ ÜZERİNE YPG'NİN İSİM DEĞİŞTİRMESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin önerisi üzerine YPG'nin isim değiştirmesine ilişkin, şunları kaydetti:



"Şu ifadeye bak, 'YPG terör örgütü, onun için YPG'yi kullanmayın, SDG'yi kullanın yani Suriye Demokratik Güçleri...' Fakat, artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün açıklığıyla ortada."



"PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASINI RİCA EDİYORUM"



Erdoğan, "Bazı münferit hadiselerden hareketle sosyal medya ve geleneksel medyada çoğu yalan ve yanlış olan birtakım görüntüleri, haberleri yayarak, Suriyelilere karşı milletimizi tahrik etmek isteyenler, en az PKK'lılar kadar en az FETÖ'cüler kadar büyük bir ihanete aracılık ettiklerini bilmelidirler. Suriyelilere yönelik provokasyonların arkasında hangi güçlerin olduğunu az çok tahmin ediyoruz. Milletimizden bu tür kasıtlı haberlere ve provokasyon teşebbüslerine karşı dikkatli olunmasını rica ediyorum." şeklinde konuştu.