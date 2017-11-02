İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal ederek Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İsrail ordusunun, Suriye'de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



İsmini vermek istemeyen Lübnanlı üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarının ülkenin doğusundan Suriye'ye giriş yaparak Humus kırsalında hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.



Suriye sınırında yer alan Ras Baalbek ve el-Fakiha kasabaları üzerinden alçak uçuş yaptığı belirtilen İsrail savaş uçaklarının saldırısının ardından bölgede güçlü patlama seslerinin duyulduğu, Suriye ordusunun ise İsrail savaş uçaklarına uçaksavar bataryalarıyla karşılık verdiği kaydedildi.



Lübnan basınında yer alan haberlerde ise hava saldırısının Humus'taki bir fabrikayı hedef aldığı iddia edildi.



İsrail ordu sözcülüğü yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacaklarını söyledi.



Ekim ayında da Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçakları, Suriye'de düzenledikleri çeşitli saldırılarda rejime ait mevzileri ve uçaksavar bataryalarını hedef almıştı.



Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, Suriye rejimi ve İran destekli Hizbullah örgütüne ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



Sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu kırmızı çizgileri "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek, bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak ve İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.