İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepkiler

Tunuslu siyasiler, Aksa'ya yönelik ihlalleri ve İslam dünyasının sessizliğini kınadı.

Tunuslu siyasiler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve İslam dünyasının buna karşı sessizliğini kınadı.



Tunus Cumhuriyeti'nin 61.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılan Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, AA muhabirine, Kudüs'te, İslam ümmetini, Mescid-i Aksa'yı, insan onurunu ve hakkı savunmak için nöbet bekleyenlere, "Tunus'tan Filistin'in kahramanlarına, şehitlere ve şehit ailelerine selam olsun." diye seslendi.



İslam ümmetinin Filistin halkının yanında olduğunu belirten Gannuşi, "Filistin özgürleşecek ve Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılacağız." diye konuştu.



Tunus Temsilciler Meclisi Başkanı Yardımcısı Abdulfettah Moro da Kudüs'te yaşanan ihlallere karşı İslam dünyasının sessizliğine tepki göstererek, "Bu sessizlik, düşmana Filistin'de dilediğini gerçekleştirmesine ve geçmişte yapamadıklarını yapmasına izin veren bir komplodur." ifadesini kullandı.



Nida Tunus Partisi bloğu başkanı Süfyan Tubal, Filistin meselesinin, temel meselelerden biri olduğunu ve bu konuda pazarlık yapılamacağını belirterek, Filistin halkıyla tam bir dayanışma içinde olunduğunu söyledi.



Cumhuriyet İçin Kongre Partisi yöneticilerinden Selim bin Humeydan da Filistin meselesinin, Müslümanlar için kutsal olduğunu dile getirerek, İslam dünyasının Aksa'da yaşananlara sessiz kalarak, olayları kınamayla yetinmesine tepki gösterdi.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail Güvenlik Kabinesinin dün gece saatlerinde verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.