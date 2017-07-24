İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepkiler sürüyor

Fas'ın Ucda kentinde yüzlerce kişi, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto etti.

Fas'ın kuzeydoğusundaki Ucda kentinde yüzlerce kişi tarafından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.



"Barış" Filistin Meselesine Destek Derneğinin Aksa'ya destek amacıyla düzenlediği gösteriye katılanlar, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlalleri kınayan sloganlar attı, İsrail'in saldırılarıyla yerleşim birimi inşaatlarının durmasını istedi.



Dernek yetkililerinden Yasir el-Milkavi, AA muhabirine, gösterilerin, Filistinlilere verilebilecek en cüzi destek olduğunu ancak bunların nesillerin hafızalarını canlı tuttuğunu ve onlara Filistin meselesinin önemini hatırlattığını söyledi.



Milkavi, Arap ve Müslüman ülkelerin halklarından Mescid-i Aksa'yı korumalarını talep etti.