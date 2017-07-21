İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine Arap dünyasından tepkiler

İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine Arap dünyasından farklı düzeyde tepkiler geldi.

İsrail polisinin, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından Aksa'yı ibadete kapatması, daha sonra kapılara metal arama dedektörleri yerleştirerek girişlere kısıtlamalar getirmesi tepkilere yol açtı.



İslam dünyasından hükümetler ve siyasetçiler, yaptıkları açıklamalarla Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınadı ve İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarını derhal sonlandırmasını istedi.



FİLİSTİN



Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Avrupa Birliği'ne Filistinlilere ve kutsallarına yönelik ihlallerini durdurması amacıyla İsrail'e baskı yapmak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.



Olayların başladığı 14 Temmuz Cuma günü ilk tepkiyi veren Filistin Hükümet Sözcüsü Tarık Rişmavi ise "İsrail polisinin baskın düzenleyerek Mescid-i Aksa'yı kapatmasını, askeri bölge ilan etmesini ve Müslümanları namazlarını eda etmekten men etmesini kınıyoruz. Bu tehlikeli gerilim, başta ABD olmak üzere uluslararası tarafların barış sürecini yeniden başlatma çabalarını olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.



KATAR



Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in ihlallerine karşı uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılması, askeri bölge ilan edilmesi ve Müslümanların namaz kılmalarının engellenmesi, İslam dininin kutsallarına yönelik ciddi bir ihlaldir. Yapılanlar, dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtıyor." denildi.



SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının Bakanlar Kurulu tarafından kınandığını ve bundan derin endişe duyulduğunu söyledi.



Aksa'nın kapatılmasının dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını ifade eden Avvad, uluslararası topluma İsrail'in bu tür uygulamalarına karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.



LÜBNAN



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve orada ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı. Avn, "Kudüs'teki coğrafi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışmak, İsrail'in, kutsal toprakları gasbettiği günden bu yana uyguladığı bir planıdır." diye konuştu.



ÜRDÜN



Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, İsrail'in tek taraflı adımları neticesinde artan gerginliğin sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Kudüs'teki gerginliğin sona ermesini istediklerini belirten Safadi, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünü değiştirmesine engel olmak için Ürdün'ün girişimlerde bulunduğunu belirtti.



MISIR



Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkının dini vecibelerini özgür ve güvenli bir şekilde yerine getirmek hakkıdır. Adil ve kapsayıcı iki devletli bir barışa engel teşkil edecek şekilde gerginliği tırmandıran şiddetin sona erdirilmesi ve tıkanıklığın sonlandırılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



KUVEYT



Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ganim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini görüşmek üzere Arap Parlamentosu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.



TUNUS



Tunus Meclisi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı. Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, Filistin halkının İsrail'e karşı meşru mücadelesini desteklediklerini söyledi.



İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK İHLALLERİ



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.



Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde İsrail'in Harem-I Şerif'te egemenlik kurma amaçlı yeni adımlar atması Aksa'nın bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.