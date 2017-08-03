'Harem-i Şerif'e yönelik 140 ihlal gerçekleştirildi'

Filistin Vakıflar Bakanlığı, "İsrail makamları ile fanatik Yahudilerin geçen temmuz ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik 140 saldırı ve ihlalde bulunduğunu" duyurdu.

Filistin Vakıflar Bakanı Yusuf İdis yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail makamları ile fanatik Yahudiler, çoğu 14-27 Temmuz tarihlerinde olmak üzere geçen ay Harem-i Şerif'e yönelik 140 ihlal gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.



İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'yı tamamen kapatarak, Harem-i Şerif'i binlerce asker ve polisle abluka altına aldığını hatırlatan İdis, bu saldırıların kutsal mabedin iç kısmında zarara yol açtığını aktardı.



İdis, bu süreçte Filistin ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in gözaltına alındığına, Aksa'da namaz kılınması ve ezan okunmasına engel olunduğuna dikkati çekerek, işgal güçlerinin terörün her tür türlüsünü uyguladığını belirtti.



İsrail'in Harem-i Şerif'te egemenlik kurmaya ve bu şekilde kutsal mabedi bölmeye çalıştığını vurgulayan Filistinli Bakan, açıklamasında şunları kaydetti:



"İsrail makamları gerçekleştirdikleri uygulamalar ile Filistin toplumunda infiale yol açtı. Ancak Kudüs halkı büyük bir direniş ve azimle işgal gücüne karşı koyarak planlarını boşa çıkardı."