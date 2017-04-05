İsrail'in Gazze'de yıktığı evlerin yüzde 75'i imar edildi

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Müfid el-Hasayine, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin yüzde 75'inin yeniden imar edildiğini belirtti.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Müfid el-Hasayine, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin yüzde 75'inin yeniden imar edildiğini belirtti.



Hasayine, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşılaştığımız zorluklara rağmen, Filistin hükümeti İsrail'in son saldırılarda yıktıklarını yeniden imar etme noktasında büyük bir yol katetti." ifadesine yer verdi.



Hasayine, tamamen yıkılan yerleşim birimlerinden 6 bin 280'inin, kısmen hasar gören yerleşim birimlerinden ise 18 bininin yeniden imar edildiğini kaydetti.



İsrail'in 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün devam eden saldırılarda, Gazze Şeridi'nde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce ev yıkılmış veya hasar görmüştü.



Kahire'de 12 Ekim 2014'te düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu uluslararası konferansta, yarısı imarda kullanılmak üzere 5,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunulmuştu.