İsrail'in Filistinlilere Mescid-i Aksa'da cuma engeli

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girişlere yaş sınırlaması getirmesi, iki haftanın ardından Harem-i Şerif'te cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlar için büyük bir engele dönüştü.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresine kontrol noktaları kuran İsrail polisi, 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin mescide girişine izin vermedi. Filistinli Müslümanlar Eski Şehrin Sahire Kapısı'na çıkan Selahaddin Caddesi ile Şam Kapısı'na çıkan Nablus Caddesi'nde namaz için saf tutmaya başladı.



Sabah saatlerinde El-Halil kentindeki evinden çıkarak Mescid-i Aksa'nın yolunu tutan Eşref Manasıra, İsrail polisinin güvenlik noktasına takılarak mescide ulaşamayınca gözyaşlarını tutmakta zorlandı.



Yaşadıklarını anlatan Manasıra, "İki hafta boyunca burası ile irtibattaydık. Bugün cuma namazını kılmak için direndik. Ben El-Halil'den buraya geliyorum. Sırf Batı Şeria kimliğim olduğu için Aksa'ya sokulmuyorum. 42 yaşındayım, iznim var, ancak benden küçük çocuk yaştaki bir İsrail polisi benim buraya girmeme izin vermiyor." dedi.



Bir Filistinli olarak İsrail'in bu uygulamalarından bıktığını ifade eden Manasıra, "Patlamak üzereyiz. Siz görüyorsunuz halimizi, bize hep bunu yapıyorlar. Bu mescit bizim, onların değil ki. Dürzi Arap polis beni buraya sokmuyor, diğeri de gelip ona başka bir dille 'onu buradan kovun gitsin' diyor. Biz Aksa'mızda namaz kılmaya geldik." diye konuştu.



"KUDÜS BİZİMDİR, AKSA BİZİMDİR"



Kontrol noktasından geçmeyi başaran Filistinli Zarife Ebu Sbitan ise, "Engellere, zorluklara ve kontrol noktalarına rağmen Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalışıyoruz. Her türlü yasaklara maruz kalıyoruz. Buraya gelene kadar üç ayrı kontrol noktasından geçtim." dedi.



Ebu Sbitan Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait olduğunu vurgulayarak, "Aksa bizimdir, namaz kılmaya, ibadet etmeye geldik, onların değil burası. Kudüs bizimdir, Aksa bizimdir." ifadelerini kullandı.



İsrail polisinin kontrol noktasından geçmeyi başaran bir diğer Filistinli Said Misk de "Daha önce yaşanmamış uygulamalara maruz kalıyoruz. Beyt’ül Makdis (Kudüs) halkı çok büyük zorluklar yaşıyor. Kudüslüler, yardıma muhtaç durumdalar." diye konuştu.



İslam dünyasına yardım çağrısında bulunan Misk, "Mescid-i Aksa terk edilemez, burası tüm Müslümanları temsil ediyor. Biz ümmetin buradaki kurbanlarıyız. Bizim maddi desteğe değil, fiili manevi desteğe ihtiyacımız var. Durumumuz çok kötü." dedi.



İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamada, bugün için 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği, kadınların girişine ise kısıtlama getirilmediğini belirtmişti.



Açıklamada, Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin içinde ve dışında ek polis güçlerinin konuşlandırıldığı, bu bölgenin etrafındaki bazı yolların da kapatılacağı kaydedilmişti.