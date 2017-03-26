İsrail'in "ezan yasağı" yasa tasarısına tepkiler

Ankara'da sabah namazında bir araya gelen grup, İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısını protesto etti.

Sabah Namazı Devrimi Hareketi'nin düzenlediği "Gençler Kudüs'teki Ezan Yasağını Protesto İçin Sabah Namazında Toplanıyor" etkinliğine katılan gençler, Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir araya geldi.



Sabah namazının ardından cami avlusunda toplanan grup adına açıklama yapan eğitimci Uğur Elaman, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulme dikkati çekti.



İsrail'in, son olarak Müslümanların varlığına kastedecek şekilde ezanı yasakladığını belirten Elaman, "Bizden olmayanlar Selahaddin Eyyubi'yi anlayamazlar. Sizin ve bizim için mukaddes olan emanetler var bu şehirde. Bu emanetlerin yıkılmasına müsade etmeyiniz." diye konuştu.



Elaman, yüzlerce gencin bir araya geldiği sabah namazı buluşmalarının gelecek haftalarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.



Dua eden grup, daha sonra dağıldı.



İSTANBUL'DA DA TEPKİLER VARDI



İsrail'in ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısı protesto edildi.



Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Üsküdar Mihrimah Camisi'nin avlusunda sabah namazının ardından toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in kanun tasarısına tepki gösterdi.



Ezan yasağının ABD, İsrail ve Batı'nın siyonist işgalinin bir örneği olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:



"Batı'da sürekli terör tehdidinden bahsediliyor ancak Orta Doğu'da yaşanan olaylarda sadece geçen hafta yüzlerce insan katledildi. Bunları yaparken de 'terörle mücadele' diyorlar. Sizlerden daha büyük terörist kim olabilir?"



Gruptakiler, açıklamanın ardından dua etti, daha sonra camiden ayrıldı.