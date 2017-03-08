İsrail'in ezan yasağı kararına tepki

Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanı Edais, "Bu, Kudüs'teki Müslümanlara karşı ırkçı ve kışkırtıcı bir karardır. Kudüs'ün, ırkçı siyonist rengiyle dışlayıcı özelliği olan bir kente dönüştürülmesinin habercisidir." dedi.

Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanı Yusuf Edais, İsrail Parlamentosu Knesset'in ezan yasağını onaylamasını kınadı.



Edais, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, Kudüs'teki Müslümanlara karşı ırkçı ve kışkırtıcı bir karardır. Kudüs'ün, ırkçı Siyonist rengiyle dışlayıcı özelliği olan bir kente dönüştürülmesinin habercisidir." ifadelerini kullandı.



Yusuf Edais, uluslararası toplum ile İslami ve Arap kurumlarını, Kudüs'teki İslam'a ve Hristiyanlığa ait kutsalları koruma ve İsrail'in söz konusu kararından dönmesi için mücadele etmeye çağırdı.



İsrail'de ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, bugün Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti.



Ezanın gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasına yasak getiren tasarı için Knesset'te yapılan oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 48 milletvekili ise tasarı karşıtı oy vermişti.