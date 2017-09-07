İsrail'in Esed rejimini vurduğu iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, Hama ilinde kimyasal silah tesisi olduğu bilinen bölgedeki karargahına İsrail'in saldırdığını iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA, İsrail'in savaş uçaklarının, Lübnan semalarından saat 02.42'de Hama'nın Masyaf bölgesi yakınlarındaki karargahına saldırdığını duyurdu.



SANA'ya göre, iki rejim askerinin öldüğü saldırıda, karargahta maddi hasar oluştu.



İsrail, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.



Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor.



Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını doğrulamış, rejimin savaş suçu işlediğini ifade etmişti.



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) de geçen ay başındaki raporunda, rejimin kimyasal silah üretme tesislerinden son ikisinin yok edildiğini teyit etmek için çalışmayı sürdürdüklerini bildirmişti.