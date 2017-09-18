İsrail'in BMGK üyeliğine girme çalışmaları

Fetih Hareketi Sözcüsü Kavasimi: İşgalci bir devletin, uluslararası kanunları uygulamaktan, dünya halklarının barışını ve insan haklarını korumaktan sorumlu BMGK'ya üye olmak istemesi mantık dışı. Akıl almaz bir durum.

Fetih hareketi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye olma çabalarını "siyasi soytarılık" olarak nitelendirdi.



Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in BMGK'ya üye olma çabalarının "siyasi soytarılık" olduğunu belirterek, "İşgalci bir devletin, uluslararası kanunları uygulamaktan, dünya halklarının barışını ve insan haklarını korumaktan sorumlu BMGK'ya üye olmak istemesi mantık dışı. Akıl almaz bir durum." ifadelerine yer verdi.



İsrail'in, uluslararası kanunları çiğnediğini, bunlara hiçbir değer vermediğini vurgulayan Kavasimi, "BMGK'nın kararlarını uygulamıyor ve halkımızın insani, siyasi ve hukuki haklarını ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.



İsrail'e destek veren ülkelere buna son verme çağrısı yapan Kavasimi, dünyadaki ülkelerin çoğunluğunun İsrai'in gerçek yüzünü bildikleri için BMGK'ya üye olmasına izin vermeyeceklerini umduğunu kaydetti.



İsrail, 2000 yılından bu yana BMGK'ya üye olmaya çalışıyor. BMKG'ya geçici üye olabilmek için BM Genel Kurulu üyesi 193 ülkenin 3'te 2'sinin oyunu almak gerekiyor.