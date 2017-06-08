İsrail'in Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etme planları

Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri yapılmasına devam etme yönündeki kararları, ABD yönetimine ve uluslararası topluma meydan okumaktır.

Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri yapılmasına devam etme yönündeki kararlarına ilişkin, "ABD yönetimine ve uluslararası topluma meydan okuma." değerlendirmesinde bulundu.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, bu kararların, uluslararası topuma bir kez daha İsrail'in halen engeller koymaya ve barış sürecinin yeniden başlaması yönündeki fırsatları yok etmeyi sürdürdüğünün göstergesi olduğunu belirtti.



Ebu Rudeyne, "Netanyahu 1967 savaşını işgal olarak saymıyorsa siyasi süreç başlatmanın ne anlamı var? Niçin müzakere yapılsın ve hangi esas üzerine? İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri yapılmasına devam etme yönündeki kararları, ABD yönetimine ve uluslararası topluma meydan okumaktır." ifadesini kullandı.



İsrail'deki Yahudi yerleşim birimi karşıtı Şimdi Barış Hareketi, bugün İsrail'in Batı Şeria'da bin 800 yerleşim birimi inşa etmeyi planladığını açıklamıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün 1967 savaşının 50. yılı dolayısıyla Kudüs'ün batısında yaptığı konuşmada, "Siyasi çözüm sağlansın veya sağlanmasın İsrail, Ürdün Nehri'nin batısında bulunan toprakların (Batı Şeria) tamamında güvenlik kontrolünü devam ettirecek." açıklamasını yapmıştı.



İsrail, 1967'deki "6 Gün Savaşı"nın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. Savaşın başladığı 5 Haziran, Filistinliler tarafından her yıl "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılıyor. Filistinliler, Nekse'yi 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe"nin (Büyük Felaket) devamı görüyor.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.