İsrail'in Amman Büyükelçiliğindeki şiddet olayı

Ürdün parlamentosunda 82 milletvekili, İsrail'in Amman Büyükelçisinin ülkesine gönderilmesi ve Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisinin de geri çağrılması için teklif sundu.

Ürdün parlamentosunda 82 milletvekilinin, İsrail'in Amman Büyükelçisinin ülkesine gönderilmesi ve Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisinin de geri çağrılması için teklif sunduğu bildirildi.



Milletvekili Tamir Binu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 78 milletvekilinin, İsrail'in Amman Büyükelçisinin ülkesine gönderilmesi ve Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisinin de geri çağrılması için teklif sunduğunu, 4 milletvekilinin de aynı konuda ayrı bir teklif verdiğini söyledi.



Tekliflerin meclis başkanlığına teslim edildiğini belirten Binu, Ürdün hükümetinin, Amman'daki İsrail Büyükelçiliğine ait bir binada geçen ay yaşanan şiddet olayını ciddiye alması gerektiğini ifade etti.



Hükümetin konuya gereken önemi vermemesi durumunda milletvekillerinin gerekli tepkiyi göstereceğini ifade eden Binu, "Görüşünü bildirmesi için gelecek hafta teklifin hükümete ulaşması gerekiyor." dedi.



İsrail'in Amman Büyükelçiliği kompleksindeki binalardan birinde 23 Temmuz'da meydana gelen olayda 2 Ürdünlü yaşamını yitirmişti.



Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın İsrailli bir güvenlik görevlisiyle bir marangoz arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştiği ifade edilmişti.



Açıklamada, marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri belirtilmişti.



İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, olaydan iki gün sonra Amman'da görevli İsrail Büyükelçisi Einat Şalain ve ekibinin İsrail'e döndüğünü duyurmuştu.



Ürdün Kralı 2. Abdullah ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, 2 Ürdünlüyü öldüren güvenlik görevlisinin yargılanmasını talep etmişti.