İsrail'i boykot edenlerin ülkeye girişine izin verilmedi

BDS adına faaliyette bulunan Şili'deki Filistin Topluluğu Birliği Başkanı İsa, Batı Şeria'ya alınmadı.

İsrail yönetimi, Şili'deki Filistin Topluluğu Birliği Başkanı Enver Mahluf İsa'nın Batı Şeria'ya girmesine izin vermedi.



İsrail Genel Radyosu'nun haberine göre, İsrail Göç İdaresi, İsa'nın İsrail'i Boykot Hareketi'nde (BDS) faaliyet göstermesi sebebiyle Batı Şeria'ya girişine izin vermedi. İsa'nın, bugün Batı Şeria-Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'na geldiği, İsrail makamlarının ise kendisine alınan kararı tebliğ ettiği ve geri dönmesini talep ettiği belirtildi.



İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ise İsa'nın İsrail'in boykot edilmesi yönündeki kesintisiz çalışmaları nedeniyle içeri alınmadığını ifade etti. Deri, İsrail makamlarının, harekete bağlı aktivistlerin ülkeye girme çalışmalarına engel olduğunu aktardı ve BDS'yi İsrail'e düşman bir örgüt olarak tanımladı.



İsrail'i boykot etme çağrısı yapanlara giriş vizesi verilmemesini öngören "boykot" yasası geçen mart ayında İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) onaylanmıştı.