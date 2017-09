İsrail'den Myanmar'a silah satışı

Haaretz gazetesi yazarlarından Brown, İsrail'in tüm şiddet ve hak ihlallerine rağmen Myanmar hükümetine silah satmaya devam ettiğini yazdı

İsrail Savunma Bakanlığı, Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini sürdürmeye devam eden Myanmar yönetimine silah satışını durdurmayı reddediyor.



İsrail'in Haaretz gazetesinde John Brown imzasıyla yayımlanan makalede, "Bilindiği üzere Myanmar hükümeti suç işlemeye devam etmesine rağmen İsrail, oradaki rejime silah satışında ısrar ediyor." ifadelerine yer verildi.



Brown, "Şiddetin artmasına rağmen İsrail, Myanmar'a silah satmaya devam ediyor" başlıklı makalesinde, Myanmarlı General Min Aung Hlaing'in Eylül 2015'te İsrailli silah üreticileriyle görüşmek üzere İsrail'e "alışveriş gezisi" düzenlediğini belirtti.



Myanmarlı General Hlaing’in bu ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü belirten Brown makalesinde, İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Dairesi Başkanı Michel Ben-Baruch'un da 2015'te Myanmar'ı ziyaret ettiğini yazdı.



Brown, İsrailli insan hakları aktivistlerinin Myanmar'a silah satışına ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu ifade ederek, mahkemenin başvuruyu eylül sonunda değerlendirmeye alacağına dikkati çekti.



İsrail Savunma Bakanlığı’nın mart ayında yayımladığı ön savunmada, mahkemenin durumla alakasının olamayacağını, meselenin "açıkça diplomatik" bir konu olduğunu ileri sürdüğünü kaydeden Brown, İsrailli milletvekili Tamar Zandberg'in 5 Haziran’da İsrail parlamentosundaki (Knesset) oturumda Savunma Bakanı Avigdor Liberman'a Myanmar'a silah satışına ilişkin bir soru yönelttiğini ve Liberman'ın "Knesset’in konuyla ilgili ayrıntıların konuşulacağı uygun yer olmadığı" karşılığı verdiğini de hatırlattı.



Savunma Bakanı Liberman'ın, "İsrail bütün aydınlanmış dünyaya, yani Batılı devletlere ve başta en büyük silah ihracatçısı olan ABD’ye bağlı. Biz kendimizi onlara bağlı görüyoruz ve aynı politikayı sürdürüyoruz." şeklinde ifadelerini de makalesine taşıyan Brown, ABD ve Avrupa Birliği'nin Myanmar'a silah satışını yasakladığına vurgu yaptı.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor, on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.



Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.