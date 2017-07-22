İsrail'den Mescid-i Aksa kapısındaki Müslümanlara saldırı

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısındaki Müslümanlara müdahale etmesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısındaki Müslümanlara müdahale etmesi sonucu 57 Filistinli yaralandı.



Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak içeri girmeyi reddeden ve namaz kılmak için Aslanlı Kapı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilere İsrail güçleri plastik mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.



Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs genelinde yaptığı müdahalelerde 57 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralanmaların çoğunun plastik mermiden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, 12 yaralının hastaneye sevk edildiği, diğerlerine olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.



Öte yandan Kudüs'ün bazı mahallerinde İsrail polisiyle Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir beldesinde bir Filistinliyi de gözaltına aldı. İsrail polisinin Aksa'nın bitişiğindeki Babul Hıtta Mahallesi'nde bulunan sivil toplum kuruluşu Burc El-Laklak cemiyetinin ofisine baskın düzenlediği, polis ile ofistekiler arasında arbede yaşandığı belirtildi.



Polisin ofiste çalışan Mutasım er-Recbi'yi gözaltına aldığı ve kuruma Kudüs'ün Arap kültür başkenti olmasıyla ilgili herhangi bir etkinliğin yasak olduğuna dair tebligatta bulunduğu ifade edildi.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.



Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.