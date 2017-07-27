İsrail'den küstah açıklama: Osmanlı'nın zamanı geçti

İsrail yönetimi, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasıyla ilgili eleştirilerine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutarak Filistinlilere şiddet ve baskı uygulayan İsrail'in "bölgedeki tek demokrasi olduğu" savunuldu.



Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs'ı işgal altında tutan, Kürt azınlığa baskı uygulayan ve gazetecileri hapse atan Türkiye'nin, bölgedeki tek demokrasi olan İsrail'e ders vermesi absürt. Osmanlı İmparatorluğu zamanı geçti." ifadesine yer verildi.



İŞGAL POLİTİKASI HIZ KAZANDI



İsrail 1967'den beri işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikalarına hız kesmeden devam ediyor. Buralarda yaşayan Filistinlileri yarım asırdır baskı ve zulüm altında tutan İsrail güçleri, insan hakları örgütleri tarafından yoğun şekilde eleştirilen "sokak ortasında Filistinlileri infaz etme" uygulamasını da sürdürüyor.



Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında büyük bir insani kriz yaşıyor.



Filistin toprakalarında yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşasına da devam eden İsrail, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini de son günlerde iyice artırdı. Mescid-i Aksa'nın kapılarına 16 Temmuz'da Müslümanlara danışmadan dedektörler yerleştiren İsrail, Filistin kamuoyunun ve uluslararası toplumun tepkisi üzerine geri adım atmış gözükse de ihlallerini tamamen sonlandırmış değil.



Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail makamları ve fanatik Yahudilerin temmuz ayının başından bu yana Mescid-i Aksa'ya yönelik 110 saldırı ve ihlalde bulunduğunu açıkladı.



GAZETECİLER DE HEDEFTE



Dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarına gelerek burada namazlarını eda eden binlerce Filistinli ile İsrail polisi arasında çatışma yaşanıyordu. Çatışmalarda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 90 kişi de yaralanmıştı.



İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananları takip eden gazetecilere de şiddet uyguluyor. İsrail polisinin dün gece Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan cemaate müdahalesinde 13 kişi yaralanmış, olayı takip eden Filistinli foto muhabiri Fayiz Ebu Rumeyle de polis tarafından darbedilmişti.



Yaşananları görüntülemek isterken çok sayıda polisin saldırısına uğrayan ve gözaltına alınan Rumeyle, sabaha karşı 04.00'e kadar karakolda tutulmuştu.



EZANI DA YASAKLAMAK İSTİYORLAR



Müslümanların kutsallarına her fırsatta saldırmaktan çekinmeyen İsrail, parlamentoda geçireceği bir yasayla camilerden ezan okunmasını da yasaklamayı planlıyor. Netanyahu'nun desteklediği Ezan yasağı yasa tasarısı şu an İsrail parlamentosunun gündeminde bulunuyor.



İşgal altındaki topraklarda Filistinlilere uygulanan zulmün en son ve çarpıcı örneklerinden biri de dün yaşandı.



Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde Filistinlilere ait 3 katlı bir binayı basan fanatik Yahudi yerleşimciler, kendilerine ait olduğu iddiasıyla binaya el koydu.



El-Halil'deki Eski Şehir İmar Komitesi Başkanı İmad Hamdan AA muhabirine, "Dün akşam geç saatlerde İsrail askerleri korumasında eve gelen Yahudi yerleşimciler, binaya kendilerine ait olduğunu iddia ederek el koydu." dedi.



Yahudi yerleşimcilerin sahte evrakla mülkiyet iddia ettikleri evlere İsrail askerleri eşliğinde el koyduğunu dile getiren Hamdan, "Yahudi yerleşimciler sahte evrakla son 5 yılda 10 eve el koydu. İsrail ordusu da Yahudi yerleşimcilere bu konuda destek oluyor." diye konuştu.