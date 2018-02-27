İsrail'den geri adım

İsrail'in Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı aldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs Belediye Başkanı Nir Berakat, kiliselerin ibadethane olmayan gayrimenkullerine yönelik belediye vergilerinin çözümü için (Bölgesel İşbirliği Bakanı) Bakan Tzachi Hanegbi başkanlığında ilgili tarafların katıldığı profesyonel bir ekip oluşturma konusunda anlaştı." ifadesine yer verdi.

Nahshon ayrıca konuyla ilgili tüm işlemlerin askıya alındığını aktardı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Berakat da yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu ile bu sabah kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere yönelik vergi sorununun çözümü için Bakan Hanegbi önderliğinde profesyonel bir ekip oluşturma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Kudüs Belediyesi, Maliye, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından temsilcilerin bulunacağı ekibin, kiliselerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Berakat, "belediyenin ekibin çalışma süresi boyunca hukuk danışmanının da onayıyla son haftalardaki vergi konusunu askıya alacağını" ifade etti.