İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Refah bölgesine düzenlediği hava saldırısında Husam es-Sufi (24) ile Muhammed Enver el-Akra (38) isimli iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.



Görgü tanıkları da İsrail'in hava saldırısında Gazze-Mısır arasındaki bir tünelin hedef alındığını söyledi.