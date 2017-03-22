İsrail'den Gazze Şeridi'ne top atışı

İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli bir genç öldü, iki kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Refah kentine topçu atışıyla düzenlediği saldırıda Yusuf Şaban Ebu Azra (18) isimli bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığını belirtti.



Kudra, yaralıların Refah'taki Ebu Yusuf En-Neccar Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.



İsrail'den ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.