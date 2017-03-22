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22 Mart 2017 09:48 | Son Güncelleme: 22 Mart 2017 09:50

İsrail'den Gazze Şeridi'ne top atışı

İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli bir genç öldü, iki kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne top atışı

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Refah kentine topçu atışıyla düzenlediği saldırıda Yusuf Şaban Ebu Azra (18) isimli bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, yaralıların Refah'taki Ebu Yusuf En-Neccar Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.

İsrail'den ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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