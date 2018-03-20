İsrail'den Ahed Tamimi kararı

İsrail askeri mahkemesi Ahed Tamimi’nin mahkemesinin halka açık olması talebini “Kendisinin yararına olacağı” gerekçesiyle reddetti.

Askeri temyiz mahkemesi Ahed Tamimi'nin mahkeme sürecinin kamuya açık şekilde devam ettirilmesi talebini, yetkisizlik nedeniyle reddetti.

Geçtiğimiz hafta askeri savcılık ise mahkemeye kamu mahkemesi olmasına hiçbir itirazlarının olmadığını belirtmişti. Mahkemenin kapalı kapılar ardında yapılması ise alt mahkeme tarafından kararlaştırıldı. Kararın “küçüklerin yararına” olmasının yanı sıra açık ve kapalı mahkemenin bir fakının olmayacağını öne sürdü. Savunma makamının ise kararın yeniden ele alınmasını talep edebileceği ifade edildi.



'İSRAİL KIZIMIN DAVASINI DÜNYADAN SAKLAMAK İSTİYOR'



AA'ya konuşan Ahed Tamimi'nin babası Basim Tamimi "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor, adalet beklemek mümkün değil. Dünyanın bu davaya gösterdiği ilgiden rahatsız oldular ve insanlar bu tiyatroyu görsün istemediler. Çünkü bu mesele tüm dünyada gündem oldu. Mahkeme kapılarını kapatarak dünyanın ilgisini azaltmayı hedefliyorlar" diye konuştu.

Baba Temimi, yarın kapalı kapılar ardında yapılacak duruşmadan bir karar çıkmasını beklemediklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

19 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. Annesi Neriman da olaydan bir gün sonra kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ANNESİ ve KUZENİ DE ÇIKAKRILABİLİR

Yarınki duruşmaya Ahed'in yanı sıra annesi ve kuzeninin de çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: AjansHaber