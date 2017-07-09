İsrail'den ABD ve Rusya'ya 'İran uyarısı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneybatısında ateşkes için ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmanın, "İran'a askeri varlık kurma imkanı sağlamaması gerektiği" uyarısında bulundu.

Haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Netanyahu, Suriye'de gerçekleşecek ateşkesin "İran ve vekillerine" bu ülkede askeri varlık gösterme imkanı sağlamaması gerektiğini söyledi.



Netanyahu, şunları kaydetti:



"İsrail, Suriye'de hakiki bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacaktır. Ancak bu ateşkes İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkanı sağlamamalı. Bu konu hakkında geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yoğun görüşmeler yaptım. Her ikisi de bana İsrail'in pozisyonunu anladıklarını ve taleplerini dikkate alacaklarını söyledi."



İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takip etmeye devam etmeye devam edeceğini kaydeden Netanyahu, "kırmızı çizgilerini muhafaza edeceklerini" vurguladı.



Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgilerini ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak", ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" olarak sıraladı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da Şam saati 12.00'da yürürlüğe gireceğini söylemişti.



İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejime muhalif örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.