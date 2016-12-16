İsrail'de Filistinlilerin evlerine yıkım kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail'deki bazı Arap vatandaşların evlerinin yıkılması talimatını verdiği bildirildi.

İsrail Ordusu radyosunun haberine göre, Batı Şeria'da Filistinlilere ait özel mülklerin üstüne kurulduğu gerekçesiyle İsrail Yüksek Mahkemesinin Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliye edilmesi kararı üzerine Netanyahu, İsrail'deki bazı Arap vatandaşların evlerinin "ruhsatsız" olduğu için yıkılması talimatını verdi.



İsrail'de yaşayan 1 milyon 400 bin Arap, nüfusun yüzde 20'sini teşkil ediyor.



İsrail hükümeti, yüksek mahkemenin Amona Yahudi'nin boşaltılmasına ilişkin kararının ardından bu mahkemeden söz konusu yerleşim biriminde yaşayan Yahudileri başka bir yere taşımak için 30 günlük süre istemişti.



Filistinlilerin dava açtığı İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin iki yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.



Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı ibraz etmiş, İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı 7 ay ertelemesini talep etmişti.



Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazide 1997 yılında inşa edilen Amona yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.

Kaynak: AA