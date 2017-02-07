İsrail yerleşim birimlerini meşrulaştırabilecek

İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan ikinci ve üçüncü oylamada Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısını onayladı.

İsrail parlamentosunda Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına ilişkin yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturum oylaması gerçekleşti.



Knesset Başkanı Yuli Edelstein, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarının 120 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda 60 evet, 52 hayır ile kabul edildiğini belirtti.



Edelstein, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu dahil 8 vekilin oylamaya katılmadığını ifade etti.



İsrail parlamentosu iç tüzüğüne göre bir yasa tasarısının kanunlaşması için üç farklı oturumda oylamaya sunulması ve oy çokluğuyla kabul edilmesi gerekiyor.



İLK OYLAMA ARALIK AYINDA YAPILDI



Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına ilişkin yasa tasarısı 6 Aralık'ta Knesset Genel Kurulunda gerçekleştirilen ilk oturumda oylamaya sunulmuştu.



Daha önce Amona gibi illegal yerleşim birimlerinin boşaltılmasını öngören kanun metninde değişiklik yapılmasının ardından Genel Kurula sunulan tasarısı, 49 oya karşı 59 oyla kabul edilmişti.



İsrail hükümeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Amona'nın boşaltılmasına ilişkin verdiği kararın ardından mahkemeden söz konusu yerleşim biriminde yaşayan Yahudileri başka bir yere taşımak için 30 gün süre istemişti.



Hükümet, kararın uygulanmasını engellemek için Knesset'ten Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak bir kanun yasa tasarısı geçirmeyi planlıyordu ancak yapılan yoğun görüşmelerin ardından Filistin topraklarındaki buna benzer durumların engellenmesini sağlayacak yasa tasarısının Amona'yı kapsamaması kararı alınmıştı.



Filistinlilerin dava açtığı İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle Amona yerleşim biriminin iki yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.



Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı ibraz etmiş, İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı 7 ay ertelemesini talep etmişti.



Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.



Söz konusu yasa tasarısı, Batı Şeria'da geçen yıllar içerisinde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmayı öngörüyor. Bölgede 1948 ve 1967 yıllarında Filistin'den çevre ülkelere göç etmek zorunda kalanların malları "kayıpların mülkleri" olarak tanımlanıyor.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.