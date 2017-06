İsrail, Yahudi yerleşim birimleri için 20 milyar dolar yatırmış

İsrail’in, başta Doğu Kudüs olmak üzere, 1967’den beri işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşası ve genişletilmesi için 20 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail’in Kanal2 televizyonunda yayınlanan habere göre, İsrail’in Doğu Kudüs’ü ve Batı Şeria’yı işgalinin 50. yılında, İsrail-Filistin sorununun temel nedenlerinden biri olan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin inşa ve genişletme faaliyetinin İsrail’e 20 milyar dolara mal olduğu açıklandı.



Kanal2 televizyonun haberinde, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan 600 bini aşkın Yahudi yerleşimcinin, 2,6 milyon Filistin vatandaşı ile daimi bir etkileşim içinde bulunduğu belirtilerek, sürekli bir gerilim yaşandığı ifade edildi.



İsrailli Macro Siyasi Ekonomi Araştırmaları Merkezi tarafından Yahudi yerleşim birimleri ile ilgili yayınlanan bir raporda da İsrail’in 1967’den bu yana Yahudi yerleşim birimlerine ne kadar masraf yaptığına ilişkin net bir rakamın verilmeyeceği, İsrail Maliye Bakanlığı’nın verilerinin sadece 2003-2015 yıllarında Batı Şeria’daki yerleşim birimlerine 3,5 milyar doların yatırıldığını ortaya koyduğu belirtildi.



Macro Siyasi Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nin raporunda, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 3,5 milyar dolarlık rakamının Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimleri ile 2005’te boşaltılan Gazze’deki yerleşim birimlerini ve Batı Şeria’daki yerleşim birimlerinin yol ve alt yapı masraflarını kapsamadığına işaret edildi.



İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Golan Tepeleri ile Sina Yarımadası'nı işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran, Filistinliler tarafından her yıl "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılıyor. Filistinliler Nekse'yi, 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe'nin" (Büyük Felaket) devamı olarak görüyor.



İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.



Yüzde 18'i kapsayan A Bölgesi'nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B Bölgesi'nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesi'nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.



Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek, bu bölgeye Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.