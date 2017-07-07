İsrail UNESCO ile iş birliğini durdurdu

İsrail, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararının ardından, UNESCO ile iş birliğini durdurdu.

İsrail, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararının ardından, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile iş birliğini durdurdu.



İsrail'in UNESCO ile İş Birliği Komitesi Başkanı ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi bir araç olarak İsrail ile mücadeleye alet olmayı durdurana kadar örgütle iş birliğimizi yenilemeyeceğimizi buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bennett, açıklamasını, "Örgüt asli görevine döndüğünde biz de iş birliğimizi yenileyeceğiz." şeklinde tamamladı.



Öte yandan UNESCO'nun Harem-i İbrahim ile ilgili kararına ilişkin bir açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise "Öyle görünüyor ki UNESCO, Yahudilere düşmanca yalanları yaymaya çalışıyor." dedi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahson da "Yahudi ulusunun şerefli tarihi El-Halil'de başladı. UNESCO'nun yalanları ya da sahte tarih bu gerçeği değiştiremez." ifadeleriyle karara tepki gösterdi.



UNESCO Dünya Miras Komitesinin Polonya'nın Krakov şehrinde toplanan 41. Genel Kurulunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim ve Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine oy birliğiyle karar verilmişti.