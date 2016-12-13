İsrail ilk F35'leri teslim aldı

İsrail'in ABD'den satın aldığı 50 Adir F35 tipi savaş uçağından ilk ikisini teslim aldığı bildirildi.

İsrail Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle birkaç saat gecikmeli olarak İsrail'e ulaşan Adir F35 tipi iki savaş uçağının Necef Çölü'ndeki Navatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı bildirildi.



Savaş jetlerini teslim almak için üstte düzenlenen törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genekurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un yanı sıra ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın da katıldığı belirtilen açıklamada, Adir F35 jetlerinin "dünyanın en gelişmiş savunma ve saldırı savaş uçakları arasında yer aldığı" bilgisine yer verildi.



İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, teslim alınan F35'lerin 2017 yılında kullanılmaya başlayacağını söyledi. İsrail resmi radyosunun haberinde de Adir F35 uçağının tanesinin İsrail'e 100 milyon dolara mal olduğu ifade edildi.



Daha önce ABD'den 33 F35 tipi savaş uçağı siparişi veren İsrail, geçen ay 17 yeni siparişle envanterine katacağı F35'lerin sayısını 50'ye yükseltmişti.



"Hayalet uçak" olarak adlandırılan F35 jetleri, yakıt ikmaline gerek kalmadan uzun süre havada kalabilme ve güçlü radar sistemi gibi özellikleriyle biliniyor.



CARTER VE LİBERMAN BİR ARAYA GELDİ



Öte yandan, savaş jetlerinin teslim törenine katılmak için İsrail'e gelen ABD Savunma Bakanı Carter'ın, törenden önce İsrailli mevkidaşı Liberman ile Tel Aviv'de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.



Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ülkeleri arasındaki "derin ve güçlü" ilişkileri ele aldıkları belirtilen görüşmede, "Ortadoğu'daki riskleri değerlendirerek DEAŞ'a karşı son dönemde yürütülen askeri operasyonlarla ilgili ortak bakış açılarını paylaştıkları" ifade edildi.





Kaynak: AA