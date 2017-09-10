İsrail savaş uçakları Lübnan'da alçak uçuş yaptı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın hava sahasının ihlal ederek ülkenin güneyinde alçak uçuş yaptı.

İsrail savaş uçaklarının bu sabah Lübnan'ın güneyinden ülkeye girerek, Sayda şehrine kadar gelmesi ve şehir merkezinin üzerinde ses hızını aşması sonucu büyük panik yaşandı.



Savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle meydana gelen sonik patlama sonucunda ortaya çıkan şiddetli gürültü ve patlama sesleri, halkın panik yapmasına ve bazı evlerin camlarının kırılmasına neden oldu.



AA muhabirinin bölge halkından aldığı bilgiye göre şehirde birçok alarmın da çalmasına sebep olan uçakların alçak uçuşu yüzünden sokaktaki bazı kişiler bayıldı.



Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre uçakların görüldüğü saatlerde acil numaraları binlerce kişi aradı.



İsrail'in Lübnan sınır ihlalleri



İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, son aylarda sık sık Lübnan sınırını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ediyor.



Son olarak 7 Eylül'de Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye'ye giren İsrail savaş uçakları Hama'nın Masyaf beldesi yakınlarındaki Suriye rejimi karargâhını vurdu. İsrail yönetimi tarafından yapılan açıklama ile de bu saldırı doğrulandı.



Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır ihlallerinin BM'ye yeniden şikayet edileceği bildirildi.



İç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



Lübnan resmi haber ajansı NNA, dün yayınladığı bir haber ile Hizbullah unsurlarının İsrail sınırına yakın bir bölgede termal kamera ile donatılmış bir İsrail casus aygıtı bulduklarını duyurdu ve aygıtın fotoğraflarını paylaştı.



İsrail ordusundan Lübnan sınırında askeri tatbikat



İsrail ordusu, Lübnan sınırında 5 Eylül'de son 20 yılın en büyük askeri tatbikatını başlattı. İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’ın eski Şefi Meir Dagan’ın adını taşıyan ve on binlerce askerin katıldığı tatbikat 11 gün sürecek.



Tatbikata İsrail ordusuna bağlı hava, kara, deniz kuvvetleri ile istihbarat biriminin katıldığı belirtilmişti.





