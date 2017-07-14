Mescid-i Aksa'da katliam! İsrail polisi Filistinlilere kurşun yağdırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün cuma namazı kılınmayacak.

İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, olayda 3 İsrailli yaralandı.



İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapı bölgesinde İsrail polisine ateş ettikten sonra Mescid-i Aksa'nın içine kaçtıkları öne sürülen 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, Mescid-i Aksa’da gerçekleşen operasyonda ayrıca iki kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Operasyonun ardından öldürülen Filistinlilerin üzerinde 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın ele geçirildiği iddia edildi.



3 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜREN İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'YI KAPATTI (VİDEO)



İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi. Yerel basın ise yaralananların İsrail polisi olduğunu duyurdu.







MESCİD-İ AKSA KAPATILDI



Polisin açıklamasında ayrıca Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün bugün Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.



Polis ayrıca Aksa'nın da içerinde bulunduğu şehrin surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini de giriş çıkışa kapattı. Çok sayıda İsrail askerinin şehrin giriş kapılarında konuşlandığı ve şehrin üzerinde polis helikopterlerinin uçtuğu gözlendi.



