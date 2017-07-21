İsrail polisi Kudüs sokaklarında cemaate müdahale etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cuma namazı kılan cemaate müdahale etti. Polisin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı.

Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen yürüyüşlere İsrail askerleri müdahale etti.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytüllahim kentinin kuzey girişinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında eylem yapan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.



Filistinli 39 eylemcinin atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı gaz bombası kapsülünün bir gencin doğrudan başına isabet ettiği aktarıldı.



Batı Şeria'daki Filistinliler, Mescid-i Aksa'daki metal arama dedektörü uygulamasına tepki göstermek için cuma namazlarını kontrol noktalarına yakın cadde ve sokaklarda kılmış, ardından İsrail'in ihlallerini protesto etmişti.



İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.