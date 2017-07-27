İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı. İsrail polisi, Filistinlilere Hutta Kapısı'nda müdahale ediyor, yaralılar olduğu belirtiliyor.

İsrail polisinin, iki haftanın ardından Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere Hutta Kapısı'nda müdahale ettiği bildirildi.



Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'te 14 Temmuz'dan bu yana ilk kez Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere Hutta Kapısı'nda ses bombalarıyla müdahale etti.



Olayda 10 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, Aksa'nın kapılarında izdiham yaşandığı, on binlerce kişinin kapılara akın ettiği ifade edildi.



Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açılmış, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başlamıştı.



İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.



Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.



Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.