İsrail polisi bu defa o aileyi hedef aldı

İsrail polisinin, kucağında bebek taşıyan Filistinli ailenin üzerine sersemletici el bombası fırlattığı görüntüler, İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din aktivistleri tarafından kaydedildi.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din aktivistleri tarafından çekilen bu görüntüler tartışmalara neden oldu.

İsrail polisi kucağında küçük bir bebek taşıyan Filistinli çiftin üzerine stun grenade adı verilen kişiyi sersemleten bir el bombası fırlattı.

Yesh Din, görüntülerin çekildiği yerde bir eve İsrail polisi tarafından göz yaşartıcı gaz fırlatıldığını ve gazdan etkilenen kişilere sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Ancak ambulansın olduğu yere gelen İsrailli polisler, panik halinde uzaklaşmaya çalışan ve kucağında küçük bir bebek olan Filistinli çifte el bombası fırlattığı görülüyor.

İsrail polisi ise kucağında bebekle kaçan çifte karşı "şiddet içeren gösteriler" nedeniyle göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini açıkladı.