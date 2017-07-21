İsrail polisi, Aksa kapısındaki cemaate müdahale etti

İsrail polisinin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'nın kapısında toplanan cemaate müdahalesinde 79 kişi yaralandı.

İsrail polisinin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'nın kapısında toplanan cemaate müdahalesinde 79 kişi yaralandı.



İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasına tepki gösteren, akşam ve yatsı namazlarını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Filistin Kızılayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 79 Filistinli yaralandı. Yaralanlardan 37'si hastaneye kaldırıldı, diğerlerine de olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.



Öte yandan Kudüs'ü ziyaret için gelen bir Türk turist kafilesinin de akşam namazını kılmak için gittikleri Esbat Kapısı'nda yaşanan arbedenin ortasında kaldığı belirtildi.



Türk vatandaşlarından Amine Nur Güney (25), namazdan sonra yaşanan müdahale esnasında bir ses bombasının yakınına düşmesi üzerine ayağından hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güney'in, yapılan müdahalenin ardından taburcu edilerek oteline gönderildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Türk kafilesinde bulunanların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail polisi, Türk turist grubunun olay yerinden güvenli bir biçimde çıkmalarını sağladı.



İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektör yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.



Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.