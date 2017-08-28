İsrail mahkemesinden 'skandal' karar

İsrail askeri mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'in ailesinden 5 kişiyi çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, geçen ay Ramallah kenti yakınındaki yasa dışı yerleşim birimi Neve Tsuf'ta (Halamiş) 3 Yahudi'yi öldüren Filistinli Abd’in annesi 1 ay, babası 2 ay, iki kardeşi ile amcası da sekizer ay hapse mahkûm edildi.



Radyonun haberinde, askeri mahkemenin, aile bireylerinin Abd'in eylem planından haberdar olduğuna, buna rağmen İsrail makamlarını bilgilendirmediğine kanaat getirerek ceza verdiği kaydedildi.



İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri üzerine 21 Temmuz'da Halamiş yerleşim biriminde 3 Yahudi'yi öldüren Filistinli Ömer el-Abd olayın ardından gözaltına alınmıştı.



İsrail güçleri, 16 Ağustos'ta da Abd'in Ramallah yakınlarında Kober köyünde bulunan evini yıkmıştı.



İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin ailelerine karşı "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal ederek, aile bireylerini suçlama, evlerini yıkma ve iş yerlerini kapatma gibi "toplu cezalar" vermesi insan hakları örgütleri tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor.