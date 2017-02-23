İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 250 öğrencinin eğitim gördüğü En-Nuhba Erkek İlkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 250 öğrencinin eğitim gördüğü En-Nuhba Erkek İlkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Sur-Bahır beldesindeki okulun kapatıldığı kaydedildi.



Açıklamada, okulun, İsrail Eğitim ve Öğretim Bakanlığının, okul yönetiminin Hamas ile bağlantısı olduğuna ilişkin yaptığı şikayetlerin ardından kapatıldığı ifade edildi.



Okul müdürünün gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, kurumla ilişkisi olan iki kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.



Okul yönetiminden yapılan yazlı açıklamada, “Okulun kapatılma kararı acımasızca bir karardır ve şaşırtıcıdır.” ifadeleri kullanıldı.