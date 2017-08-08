İsrail İçişleri Bakanına 'yolsuzluk' soruşturması

İsrail polisinin, İçişleri Bakanı Aryeh Deri hakkında "yolsuzluk" şüphesiyle soruşturma açtığı bildirildi.

İsrail İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Şas (Tevrat Muhafızları) Partisi lideri Aryeh Deri, yaptığı yazılı açıklamada, "Soruşturma sürecindeyim. Sorguya gittiğimde bütün sorulara cevap vereceğim. Her şeyin yolunda gideceğinden ve hayırla sonuçlanacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.



İsrail Televizyon Yayın İdaresi (eski İsrail radyosu) ise soruşturma kapsamında Deri'nin eşi Yafa Deri'nin de ifadesinin alınacağını belirtti.



İsrail polisinin birkaç ay içinde, dolandırıcılık, kara para aklama ve yolsuzluk şüphesiyle Deri ve eşinin ifadelerini alacağı kaydedildi.



DAHA ÖNCE YOLSUZLUKTAN CEZA ALMIŞTI



Fas doğumlu Aryeh Deri, 2000 yılında da yolsuzlukla suçlanmış ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İki yıla yakın hapis yatan Deri, mahkûm olduğu süre dolmadan iyi hâl ve davranıştan serbest kalmış, 2012 yılında da Şas Partisi'nin başına geçmişti.



İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu da hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce birçok kez polise ifade vermek zorunda kalmıştı.



Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.



Başbakan Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.