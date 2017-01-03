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İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisi önünde bir araya gelen İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin aileleri, cezaevindeki yakınlarına destek gösterisi düzenledi.
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Gündem 03 Ocak 2017 - 15:15

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