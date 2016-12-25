İsrail haddini zorlamaya devam ediyor

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına rağmen Yahudi yerleşim birimi inşa ediyor.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasının talep edildiği tasarıya "evet" oyu veren bütün ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.



İsrail devlet radyosunun haberine göre, BMGK'da İsrail tasarısına "evet" oyu veren tüm ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.



Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.

NETANYAHU, OBAMA'YI SUÇLADI



Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinden ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.



Netanyahu, İsrail hükümetinin haftalık toplantısının açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "BMGK kararının kabul edilmesinin arkasında Obama yönetiminin olduğundan şüphemiz yok." dedi. Obama yönetiminin geleneksel ABD politikasına aykırı bir yol izlediğini ve BMGK'da İsrail'e yönelik "düşmanca" bir karar alındığını ileri süren Netanyahu şunları söyledi:



"Bu karar BMGK’ya yakışmıyor. Kararın İsrail’e zarar vermemesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan Bakanlarımıza konuşma ve davranışlarında sağduyulu ve sorumlu davranmalarını söylüyorum."



Netanyahu ayrıca, "Dönem dönem ABD yönetimlerinde İsrail’in Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine ilişkin farklı eğilimler oluşmuştur. Ancak bu mevzunun tartışılacağı yerin BMGK olmadığı konusunda anlaşmıştık." şeklinde konuştu.





İSRAİL BÜTÜN BÜYÜKELÇİLERİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞIRDI



İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasının talep edildiği tasarıya "evet" oyu veren bütün ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.



İsrail devlet radyosunun haberine göre, BMGK'da İsrail tasarısına "evet" oyu veren tüm ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.



Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.

Kaynak: AA