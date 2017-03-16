İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Orduya ait savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait hedefleri vurdu." ifadesine yer verildi.



İSRAİL'DEN GAZZE'YE HAVA SALDIRISI



Açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail'in Sdot Negev bölgesi yakınlarına akşam saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü. Söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilmişti.



İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.