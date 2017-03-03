İsrail-Gazze sınırında gerginlik

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında bir grup Filistinlinin düzenlediği gösteriye müdahalesi sonucu bir kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında bir grup Filistinlinin düzenlediği gösteriye müdahalesi sonucu bir kişinin yaralandığı bildirildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan Filistinli bir gencin, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.



İsrail askerleri, Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik ve gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanıyor.