İsrail, Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

İsrail askerleri, Filistin Parlamentosunda milletvekili Dahbur'u gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas mensubu Filistin Parlamentosu milletvekili İbrahim Dahbur’u gözaltına aldı.



Milletvekil Dahbur’un kızı Rahme Dahbur, yaptığı açıklamada, babasının, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine yakın Arraba beldesi yakınlarında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.



Milletvekili Dahbur’un Filistin Parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku üyesi olduğu ve İsrail askerlerinin Dahbur'un arabasına da el koyduğu belirtildi.



Dahbur ile beraber, İsrail tarafından gözaltına alınan milletvekili sayısı 12’ye çıktı.



İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.