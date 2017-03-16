İsrail, Filistin Milli Fonu'nu terör listesine aldı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistin Milli Fonu'nun "terör listesi"ne dahil edilmesine karar verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Milli Fonu'nun, "İsrail aleyhinde terör faaliyetlerinden sorumlu kesimlere devamlı destek sağladığını" öne sürdü.



Milli Fon'un İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile yakınlarına fon transferi için bir kanal olarak kullanıldığını savunan Liberman, "Filistin Milli Fonu, terör örgütüdür." ifadesini kullandı.



Liberman ayrıca, yakın zamanda Milli Fon'un mal varlığına el konulmasına ilişkin bir karar alınabileceğini ifade etti.



FKÖ tüzüğüne göre, 1964'te kurulan Filistin Milli Fonu, örgüte ait tüm mali konulardan sorumlu tek kurum.

FKÖ KINADI



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ın Filistin Milli Fonunu terör örgütleri listesine alması kararına tepki gösterdi.



Filistin Milli Fonunun, tüm Filistin halkını temsil eden FKÖ'ye bağlı ulusal bir kurum olduğuna dikkati çeken Ebu Yusuf, "İsrail, Ortadoğu'da terörün kaynağıdır. Bu suçlamaları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.



İsrail'e karşı mücadelenin meşru bir hak olduğunu belirten Ebu Yusuf, fonu hedef alan söz konusu uygulamanın, Filistin yönetiminin ve Filistinli kurumların etrafındaki çemberi daha fazla daraltmak için İsrail'in sergilediği bir plan olduğunu ifade etti.