Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, iki devletli çözüm planlarını baltaladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in iki devletli çözüm planlarını bozarak ırkçı bir rejim oluşturduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in iki devletli çözüm planlarını bozarak ırkçı bir rejim oluşturduğunu belirtti.



Abbas, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen 28. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "İsrail, iki devletli çözüm planlarını baltaladı ve fiilen tek devletli iki sistemli apartheid (ırkçı ayrımcı) rejimi kurdu." ifadelerini kullandı.



İki devletin yan yana barış içinde yaşaması için uluslararası kararlar uyarınca 1967 sınırlarıyla çizilen iki devletli çözüme vurgu yapan Abbas, şunları kaydetti:



"İsrail, tüm komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşamak, bölge barışının bir parçası olmak istiyorsa kendi güvenliğinin daha fazla araziye el koymaktan geçtiği düşüncesinden vazgeçmeli. İşgali bitirmeli. Filistin halkının kendi toprakları üzerinde bağımsızlığını ve özgürlüğünü engellemeye son vermeli. İşte ancak o zaman komşularının saygısını kazanacak ve halkı da barış meyvesinin tadını çıkaracak."



Abbas, ayrıca yeni ABD yönetimi ile İsraillilerle barış yapılması için harekete geçilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.





