İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin yargılanmasına tepkiler

Filistin mahkemesinin, İsrail askerlerinin Ramallah kentine yaptığı baskında öldürdüğü Basil el-Arac'ı yargılaması Batı Şeria ve Gazze'de protesto edildi.

Arac'ın ölümünden önce 5 arkadaşıyla "ruhsatsız silah taşımakla" suçlandığı davanın duruşması bugün yapıldı. Duruşmanın yapıldığı Ramallah Sulh Mahkemesi önünde toplanan çok sayıda Filistinli, mahkeme ve güvenlik güçleri aleyhine sloganlar attı.



Filistin emniyet güçleri, Arac'ın yakınlarının ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahale sırasında yaklaşık 20 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.



- GAZZE'DE DE PROTESTO EDİLDİ



İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli genç Arac'ın yargılanması Gazze'de de protesto edildi.



Gazze'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısıyla düzenlenen gösteride, üzerinde "Hepimiz Basil'iz", "Basil ağır bir vergi ödedi" ve "Güvenlik koordinasyonuna hayır" yazan dövizler taşındı.



AA muhabirine konuşan FHKC Gençlik Çalışmaları Komitesi sorumlusu Ahmed Tannani, "Filistin yönetimine şehitleri karalamaktan vazgeçmesi gerektiğini, Basil'in yargılanmasının büyük bir ayıp olduğunu ve bunun karşısında susmayacağımızı söylemek için buradayız." dedi.



Tannani, "Şehitlerin yargılanmasını reddediyoruz. Basil Filistin için kendini feda etti." diye konuştu.

- ÖLEN FİLİSTİNLİ GENCİN DOSYASI KAPANDI



Öte yandan, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlamasıyla Ramallah Sulh Mahkemesi tarafından yargılanan Arac'ın hayatta olmadığı için dosyasının kapanmasına hükmedildi.



Mahkeme ayrıca İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Nuhammed Harb, Heysem Siyac, Muhammed es-Selamin, Ali Dar eş-Şeyh, Seyf el-İdrisi isimli diğer 5 sanığın duruşmasını ise 30 Nisan'a erteledi.



Mahkeme, duruşma kararını Arac'ın ölümünden önce almıştı.



İsrail askerlerinin, pazartesi günü Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentine yaptığı baskında Basil el-Arac isimli 31 yaşındaki Filistinli vurularak öldürülmüştü.





