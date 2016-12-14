İsrail askerlerinden üniversiteye baskın

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da bulunan Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenlediği bildirildi.

Hamas'a bağlı öğrenci birliği "İslami Blok" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah erken saatlerde Ramallah yakınlarındaki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenlediği belirtildi.



Baskın sırasında askerlerin, öğrenci faaliyetlerinde kullanılan bazı araç-gereçlere el koyduğu kaydedildi.



İsrailli yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA