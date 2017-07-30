İsrail askerleri otoyolu trafiğe kapattı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah-Celezon otoyolunu trafiğe kapattı. Ramallah'ı kuzey kentlere bağlayan Ramallah-Celezon otoyolunun kapatılması, Filistinlileri mağdur etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah-Celezon otoyolunu trafiğe kapattı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait buldozerlerle, askerlerin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile kuzeyindeki Nablus, Selfit, Tulkerm, Cenin ve Tubas kentlerini birbirine bağlayan otoyola beton bariyerler konuldu.



Ramallah-Celezon otoyolunun trafiğe kapatılmasının ardından Filistinliler, Ramallah'a ulaşmak için alternatif yolları kullanmaya çalışırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



İsrail ordusundan konuyla ilgili herhangi resmi açıklama yapılmadı.



Doğu Kudüs'ün İsrail işgali altında olması nedeniyle Filistin'in geçici başkenti olan Ramallah'ı kuzey kentlere bağlayan otoyolun trafiğe kapatılması, Filistinlileri mağdur etti.



Ramallah-Celezon otoyolunun Ramallah'ın el-Bire beldesi yakınlarındaki kısmı, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamaları üzerine Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbedelere sahne olmuştu.