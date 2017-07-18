İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesinde çıkan çatışmalarda bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesindeki çatışmalarda bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı bildirildi.



Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir gencin Silvan'da çıkan çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.



Kudüs'teki El-İseviyye, Surbahir, Ebu Dis bölgeleri ile Şufat Kampı'nda da İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.



Öte yandan, "Vadi Hulva" Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, bir grup İsrail askerinin Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesini bastığını duyuruldu ancak şu ana kadar hastanede tedavi gören yaralıların gözaltına alındığına dair bir bilginin kendilerine ulaşmadığı kaydedildi.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.



İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Harem-i Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyu vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.